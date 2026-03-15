Fútbol Internacional
15 de marzo de 2026 - 09:30

Demichelis repite once y Manolo González sale con cuatro centrocampistas

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Palma, 15 mar (EFE).- Mallorca y Espanyol abrirán la tarde de fútbol en la liga española con un partido que supondrá el debut de Martín Demichelis en Son Moix, donde repite la alineación de la pasada jornada, y Manolo González iguala la propuesta del argentino con cuatro jugadores en el centro del campo.

Por EFE

Los bermellones cuentan con la baja de Jan Virgili por sanción, y, finalmente, Antonio Raíllo ha superado sus molestias musculares y jugará de partida en lo que es una ‘final’ para los bermellones. El once es: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell, Samu Costa, Morlanes, Pablo Torre; Mateo Joseph y Muriqi.

Por su parte, el cuadro perico opta por salir con un jugador más en la medular, dejando en el banquillo a Ngonge y siendo Dolan el jugador más ofensivo que acompañe a Kike García. El equipo titular es: Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Carlos Romero; Dolan, Urko, Pickel, Terrats; Edu Expósito y Kike.