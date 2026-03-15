Demichelis repite once y Manolo González sale con cuatro centrocampistas

Los bermellones cuentan con la baja de Jan Virgili por sanción, y, finalmente, Antonio Raíllo ha superado sus molestias musculares y jugará de partida en lo que es una ‘final’ para los bermellones. El once es: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell, Samu Costa, Morlanes, Pablo Torre; Mateo Joseph y Muriqi.

Por su parte, el cuadro perico opta por salir con un jugador más en la medular, dejando en el banquillo a Ngonge y siendo Dolan el jugador más ofensivo que acompañe a Kike García. El equipo titular es: Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Carlos Romero; Dolan, Urko, Pickel, Terrats; Edu Expósito y Kike.