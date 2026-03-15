El francés Turpin dirigirá el Manchester City-Real Madrid

Turpin, nacido en Oulins hace 43 años, estará auxiliado en las bandas por Nicolas Danos y Benjamin Pages, el cuarto árbitro será Willy Delajod y en el VAR estarán Jerome Brisard y Bastien Dechepy.

El colegiado francés dirigirá al Real Madrid por undécima vez y pitará el duelo entre estos dos equipos por tercera, tras el 2-3 conseguido por el cuadro blanco en febrero de 2025, y el triunfo por 1-2 del equipo de Pep Guardiola en la fase de liga esta campaña, el pasado 10 de diciembre.

En los otros equipos pitados al Real Madrid, ganó al Ludogorets en diciembre de 2014 (4-0), al Roma en noviembre de 2018 (0-2), al Inter en noviembre de 2020 (3-2), al Chelsea en abril de 2022 (1-3), al Liverpool en la final de la Champions de mayo de 2022 (1-0) que decidió un tanto de Vinicius, al Nápoles en octubre de 2023 (2-3) y al Atlético de Madrid en marzo de 2025 (2-1). Además, empató (2-2) ante el Bayern Múnichen abril de 2024.

Al City le dirigirá por octava vez. Aparte de los dos partidos ante el Real Madrid, dirigió las victorias contra el Borussia Monchengladbach en septiembre de 2015 (1-2), el Schalke (7-0) en marzo de 2019 y el Juventus (5-2) en el pasado Mundial de Clubes, y en la derrota ante el cuadro turinés (2-0) en diciembre de 2024 y el empate ante el Bayern Múnich (1-1) en abril de 2023.

Su último encuentro en la presente Liga de Campeones fue la victoria del Atlético de Madrid sobre el Brujas (4-1) en el estadio Metropolitano.