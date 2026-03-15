Federico Varandas es reelegido presidente del Sporting de Portugal

Varandas obtuvo el 89,96 % de los votos, frente al 6,41 % que logró su adversario, Bruno Sá.

Tras conocerse los resultados, el dirigente de los 'leones' agradeció la confianza de los socios y definió los objetivos para los próximos cuatro años: "Seguir haciendo crecer al Sporting, mantener al Sporting como un equipo ganador, que sea motivo de orgullo y que siga haciendo muy felices a los sportinguistas".

"Espero que, dentro de cuatro años, la afición del Sporting esté tan feliz como lo está hoy", concluyó, citado en un comunicado compartido por el club luso.

Varandas fue, antes de ser votado como presidente por primera vez en 2018, el director médico de los 'leones'.

Bajo su mandato, el club rompió una sequía de 19 años sin ganar la Liga, y de hecho la ha ganado tres veces desde entonces. También ha ganado dos Taças de Portugal y tres Taças de la Liga.

Entre otros temas destacados de su presidencia también está el fichaje de Viktor Gyokeres, uno de los más caros de la historia del equipo, que terminó siendo su máximo goleador y una pieza clave en los títulos conquistados.