Marc Ciria: "Es una jornada de democracia, siento un profundo orgullo por la jornada"

Tras ejercer su voto, Ciria ha recordado que "a 600 kilómetros" de aquí (en referencia al Real Madrid) "hace 20 años que no votan", por lo que "estamos aquí para elegir presidente y el futuro del club".

"Hemos estado buscando la papeleta y no estaba (bromea). Ha sido apasionante, un camino lleno de responsabilidad", ha dicho sobre el hecho de no haber conseguido los avales necesarios, porque su equipo "quería dar un paso al frente para modernizar el club"

"Al próximo presidente del Barça le pido transparencia y excelencia en el modelo de gestión, un modelo de gobernanza que nos haga sentir orgullosos y que nos sintamos tan orgullosos de lo que pasa dentro del campo como de lo que pasa fuera", ha resumido.