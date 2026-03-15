Fútbol Internacional
15 de marzo de 2026 - 06:55

Programa de la vuelta de los octavos de final

Imagen sin descripción

Madrid, 15 mar (EFE).- Programa de los encuentros de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones que se disputan el martes y miércoles próximo.

Por EFE

+ Chelsea (ING) - París Saint Germain (FRA)

+ Manchester City (ING) - Real Madrid (ESP)

+ Bayern Múnich (ALE) - Atalanta (ITA)

+ Tottenham (ING) - Atlético Madrid (ESP)

- Cuartos final. Ida 7-8 abril ida, 14-15 abril vuelta

1. Ganador PSG/Chelsea-Ganador Galatasaray-Liverpool

2. Ganador Real Madrid/Manchester City-Ganador Atalanta/Bayern Múnich

3. Ganador Newcastle/Barcelona-Ganador Atlético Madrid/Tottenham

4. Ganador Bodo Glimt/Sporting-Ganador Bayer Leverkusen/Arsenal

- Semifinales. Ida 28-29 abril; 5-6 mayo vuelta

Ganador cuartos final 1-Ganador cuartos final 2

Ganador cuartos final 3 - ganador cuartos final 4