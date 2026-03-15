Fútbol Internacional
15 de marzo de 2026 - 08:45

Xavi Hernández y Carles Rexach, que apoyan a Font, también participan en los comicios

Imagen sin descripción

Barcelona, 15 mar (EFE).- Las leyendas del primer equipo de fútbol del Barcelona Xavi Hernández y Carles Rexach, que durante la campaña electoral han dado su apoyo al candidato Víctor Font, han votado este mediodía en las elecciones presidenciales de la entidad azulgrana.

Por EFE

El excentrocampista y exentrenador del primer equipo (2021-24) ha acudido a la mesa de votación acompañado de su mujer, Núria Cunillera.

Xavi ya dio su firma a Víctor Font y en una entrevista reciente concedida a La Vanguardia se mostró muy crítico con la gestión del presidente saliente, Joan Laporta, quien lo contrató como entrenador en el año 2021 y lo destituyó en 2024 antes de la llegada de Hansi Flick.

Por su parte, Carles Rexach, exjugador azulgrana, exasistente de Johan Cruyff y exentrenador del primer equipo azulgrana en tres etapas (1991, 1996 y 2001-02), también ha acudido al recinto de votación junto con su mujer. Al igual que Xavi, 'Charly' también ha apoyado a Víctor Font durante el proceso electoral.

"Es un día muy especial, muy importante. Todos los barcelonistas tenemos nuestro punto de vista y lo mejor es participar en la elecciones y votar", ha afirmado Rexach.

Poco antes de que estas dos leyendas del club azulgrana ejercieran su derecho a voto, el lateral Héctor Fort, jugador propiedad del Barça que juega como cedido en el Elche, también ha participado en los comicios.

Menos suerte ha tenido el portero alemán Marc-André ter Stegen, que ha acudido a la mesa de votación pero no ha podido participar debido a una incedencia con su censo que el club está intentando solucionar.