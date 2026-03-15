Xavi Hernández y Carles Rexach, que apoyan a Font, también participan en los comicios

El excentrocampista y exentrenador del primer equipo (2021-24) ha acudido a la mesa de votación acompañado de su mujer, Núria Cunillera.

Xavi ya dio su firma a Víctor Font y en una entrevista reciente concedida a La Vanguardia se mostró muy crítico con la gestión del presidente saliente, Joan Laporta, quien lo contrató como entrenador en el año 2021 y lo destituyó en 2024 antes de la llegada de Hansi Flick.

Por su parte, Carles Rexach, exjugador azulgrana, exasistente de Johan Cruyff y exentrenador del primer equipo azulgrana en tres etapas (1991, 1996 y 2001-02), también ha acudido al recinto de votación junto con su mujer. Al igual que Xavi, 'Charly' también ha apoyado a Víctor Font durante el proceso electoral.

"Es un día muy especial, muy importante. Todos los barcelonistas tenemos nuestro punto de vista y lo mejor es participar en la elecciones y votar", ha afirmado Rexach.

Poco antes de que estas dos leyendas del club azulgrana ejercieran su derecho a voto, el lateral Héctor Fort, jugador propiedad del Barça que juega como cedido en el Elche, también ha participado en los comicios.

Menos suerte ha tenido el portero alemán Marc-André ter Stegen, que ha acudido a la mesa de votación pero no ha podido participar debido a una incedencia con su censo que el club está intentando solucionar.