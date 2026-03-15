Yuste, presidente interino del Barcelona: "Es un buen día para la democracia del club"

"Es un buen día para la democracia del club, cuanta más gente venga a votar, a manifestar lo que ambos candidatos han explicado en sus programas electorales en estos días muy intensos, mejor. Tienen la oportunidad de escoger al mejor presidente para los próximos cinco años", ha afirmado Yuste, quien votó a primera hora de la mañana.

El directivo del club, que ejerció de vicepresidente deportivo en el último mandato del presidente saliente, Joan Laporta, confía en que los comicios sean "una fiesta de puro barcelonismo".

"Tengo que ser neutral durante todo el día de hoy porque ese es mi papel. Tanto Font como Laporta son dos socios que tienen muchos años de experiencia en la institución. ¡Qué gane el mejor!", ha concluido Yuste.