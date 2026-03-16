A Coruña renuncia al Mundial para reformar Riazor: "Un proyecto a medida de la ciudad"

En un acto en el salón de plenos de A Coruña junto al presidente del Deportivo y de Abanca, Juan Carlos Escotet, y al presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, la alcaldesa ha asegurado que A Coruña es "una ciudad con ambición" que confía en su capacidad, pero también "toma sus decisiones pensando en el largo plazo".

El objetivo era "ser sede del Mundial, pero no a cualquier precio", por lo que ha alcanzado un acuerdo con los accionistas mayoritarios del club -Abanca- para emprender "conjuntamente la modernización de toda la ciudad deportiva de Riazor", que incluye el estadio, el Palacio de los Deportes y todas las instalaciones de la zona "para el Deportivo, para su afición y para toda la ciudad".

Así que ha anunciado la renuncia "a continuar con la candidatura del Mundial" para centrar los esfuerzos "en un proyecto propio", puesto que el Mundial habría sido "un acontecimiento importante durante unos días", pero esto es "un proyecto pensado para décadas diseñado a medida de A Coruña y los coruñeses".

Se abre ahora "una nueva etapa de colaboración" centrada en el hecho de que "las decisiones consensuadas tienen más futuro" y con el objetivo de trabajar "juntos para construir un Riazor mejor".

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha definido el estadio como "un continente de ilusiones" y ha resaltado la importancia de mejorar la instalación dentro de una "apuesta clara de las administraciones" para el trabajo en común, junto con el propio club.

El presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet, ha dicho que el alcanzado es un "acuerdo de colaboración que define el futuro de la relación entre el Real Club Deportivo y el Ayuntamiento de A Coruña" y sirve para alinear el trabajo del club con "los objetivos principales de la ciudad" que "son realidades inseparables": "Todo lo que es bueno para A Coruña es bueno para el Deportivo", ha afirmado.

Con el acuerdo se alcanza un "marco de seguridad jurídica y planificación" para trabajar con "eficiencia, coordinación y visión de futuro" dentro de una situación de "estabilidad institucional".

Ha definido Riazor como "un espacio de identidad colectiva" y la reforma integral "pretende evolucionar el estadio y su entorno" de manera que se integre en la vida diaria de A Coruña y "genere valor los 365 días del año" con actividad deportiva, social y cultural y sea "un motor de dinamización" que "proyecte el nombre de A Coruña con rigor y profesionalidad".

La Federación Española de Fútbol anunció el 19 de julio de 2024 las sedes de Anoeta (San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), La Rosaleda (Málaga), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), RCDE Stadium (Barcelona, Cornellá-El Prat), Riazor (A Coruña), San Mamés (Bilbao) y Santiago Bernabéu (Madrid).

Posteriormente, renunció La Rosaleda y ahora Riazor, lo que puede abrir la puerta al Nou Mestalla (Valencia) y Balaídos (Vigo), que han mostrado su intención de ser sedes.