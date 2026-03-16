Arbeloa se guarda la carta Mbappé

"Mbappé ya está disponible, mañana lo veréis", respondió sobre la posible titularidad de Kylian o los minutos que recibirá en el partido.

El técnico madridista aseguró que Mbappé es "el mejor jugador del mundo", respondiendo a los que valoran un mejor rendimiento del Real Madrid, más colectivo y unido en el esfuerzo, sin el delantero francés en el campo.

"Es complicado pensar que sin el mejor jugador del mundo un equipo puede ser más competitivo, pero eso habla muy bien de la plantilla del Real Madrid, del esfuerzo de muchos de sus jugadores, de su nivel y calidad. Estoy feliz de que sin tener al mejor, la gente hable muy bien de cómo está el equipo", manifestó.

La vuelta de Mbappé cambia aspectos tácticos que Arbeloa ha explotado en los últimos encuentros, pero resaltó lo que gana su equipo con la presencia de su máximo goleador.

"Kylian nos da cualidades diferentes a otros jugadores como Brahim, pero también se relaciona muy bien. Si algo tiene es que es muy inteligente, capaz de moverse muy bien a los espacios que deja el rival. Estoy deseando tenerlo en el campo, disfrutar de sus goles y en el juego va a ser muy importante", auguró.

Junto a Mbappé, otra de novedad de la expedición madridista a Mánchester es el inglés Jude Bellingham, pese a que no tiene opciones de jugar ante el City, aún recuperándose de una lesión.

"Bellingham ha querido venir con sus compañeros para estar con el equipo. Hoy va a hacer una parte del entrenamiento con el grupo, pero no estará mañana. Estoy feliz de verle más cerca y sentirle, es importante que sus compañeros le vean ya entrenando y antes del partido, en el descanso y después estén con uno de los líderes. Es muy importante que esté aquí con nosotros", valoró.