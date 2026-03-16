El argentino Renzo Saravia, ante su primera gran oportunidad

La acumulación de tarjetas amarillas del portugués abre la posibilidad de que el argentino pueda participar con el Valencia este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ya que no hay otro jugador específico en esa posición.

El argentino llegó en febrero con un contrato por cuatro meses, hasta el final de temporada, para suplir la baja de larga duración de Dimitri Foulquier, operado de la rodilla.

Saravia, de 32 años, se encontraba sin equipo después de terminar su contrato en enero con el Atlético Mineiro brasileño, con quien jugó su último partido el 7 de diciembre.

Fruto de esa inactividad competitiva, el defensa ha seguido un plan específico de entrenamiento con dobles sesiones para adaptarse a la dinámica competitiva del equipo.

Su primera convocatoria fue contra el Deportivo Alavés, pero no contó con minutos ni contra el equipo vitoriano ni contra el Real Oviedo el pasado sábado.

Frente al equipo sevillista, Carlos Corberán debe decidir si está preparado para partir como titular después de su “minipretemporada exprés”.

Una opción es que Saravia salga de inicio para ocupar el hueco que deja Thierry y otra es que sea el central Unai Núñez quien ocupe esa posición como ya ha hecho cuando no estaba disponible el portugués.