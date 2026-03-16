El Chelsea tiene un dilema en la portería

El técnico inglés sorprendió al poner a Jorgensen de titular en el Parque de los Príncipes. Una decisión arriesgada que le costó el partido, con un fallo en la entrega que propició el 3-2 de Vitinha y una maltrecha parada Khvicha Kvaratskhelia que resultó en el 5-2. Enzo Fernández, enfadado con la actuación de su compañero, se lo reprochó.

"Confío en los dos porteros que tengo. Su partido contra el PSG fue magnífica durante 75 minutos, después cometió un error y perdimos un partido de una manera que no deberíamos", admitió Rosenior tras el encuentro.

Jorgensen ha sido el suplente habitual de Robert Sánchez esta temporada y apenas ha jugado diez partidos entre todas las competiciones. Sin embargo, su buen partido el pasado 3 de marzo contra el Aston Villa motivó a Rosenior a ponerle de titular en uno de los partidos clave de la temporada.

Este "castigo" a Robert Sánchez no resultó y Rosenior tuvo que dar marcha atrás este fin de semana, alineando al español en la derrota por 0-1 contra el Newcastle.

"Rob Sánchez es uno de los mejores porteros de la liga. No hay dudas sobre dos jugadores de esta calidad, pero mi decisión se basa en cada partido y según lo que prefiera en esa posición", reconoció el entrenador de los 'Blues'.

Rosenior, desde el inicio, ha optado por no tener un número uno. Al menos no oficial. Desde el 14 de enero hasta el 1 de marzo, Robert Sánchez lo jugó todo. Doce partidos seguidos, hasta que la derrota contra el Arsenal en el Emirates Stadium animó al técnico a sentar al murciano y dar la titularidad a Jorgensen.

Ahora se ha dado la atípica situación de que el Chelsea ha alternado sus porteros en los últimos cinco partidos. Esto en un equipo de primer nivel y en el momento clave de la temporada, con tres competiciones en juego, es rarísimo, y de cara a este martes, Rosenior tendrá que volver a decidir. Ser consecuente y volver a poner a Jorgensen de titular contra el Paris Saint Germain o, como todo apunta, confiar de nuevo en Robert Sánchez.

Sea como fuere, es plausible que, dado la inestabilidad de la portería del Chelsea, el club tenga que acudir al mercado invernal para tratar de encontrar una solución a una posición que no ha tenido un dueño fijo y de larga duración desde los tiempos de Thibaut Courtois en Stamford Bridge.