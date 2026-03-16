El Cruz Azul recibe al Monterrey con todo a favor en los octavos de final de la Concacaf

Los Azules derrotaron a los regios el pasado martes con goles de Erik Lira y de los argentinos Gonzalo Piovi y Nicolás Ibáñez. Monterrey se puso en ventaja dos veces con anotaciones de Roberto de la Rosa, pero en el minuto 80 el guardameta uruguayo Santiago Melé fue expulsado, lo que marco el rumbo del duelo.

Ahora los Rayados del estratega argentino Nicolás Sánchez deberán jugar su partido del año para eliminar al Cruz Azul, que si bien el fin de semana fue incapaz de vencer a los Pumas UNAM que jugaron más de media hora con un hombre menos, lideran el torneo Clausura y son, junto a Toluca, lo mejor del fútbol mexicano este año.

En su estadio, en Puebla, los celestes del entrenador Nicolás Larcamón pueden darse el lujo de perder, siempre y cuando su oponente no marque tres veces y aún así accederán a la fase de los ocho mejores.

Al anotar tres goles como visitante, Cruz Azul agregó un plus a su triunfo y este martes saldrá como favorito ante un Monterrey que no contará con algunas de sus principales figuras.

El español Sergio Canales, líder del medio campo, se recupera de una molestia muscular y está en duda para alinear mañana, a lo que se suman lesiones del argentino Lucas Ocampos, los mexicanos Erik Aguirre e Iker Fimbres y el colombiano Stefan Medina, entre otros.

En cuartos de final, el ganador de la serie enfrentará al mejor entre el Alajuelense de Costa Rica y Los Angeles FC, serie que va 1-1 y que se definirá mañana en el estadio de los costarricenses.

Cruz Azul: Andrés Gudiño; Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi; Erik Lira, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi, José Paradela; Gabriel Fernández.

Monterrey: Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo; Luca Orellano, Cristian Reyes, Jorge Rodríguez, Fidel Ambriz, Jesús Corona; Uros Durjdevic.

Estadio: Cuauhtémoc, en Puebla, centro de México.