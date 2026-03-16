El francés Letexier en el Barça-Newcastle y el alemán Siebert en el Tottenham-Atco.Madrid

En el Barça-Newcastle (18:45 horas CET) Letexier contará en el VAR con el belga Bram Van Driessche y como asistente con el francés Jérôme Brisard. Los también galos Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni actuarán como asistentes y Jérémie Pignard como cuarto árbitro, según confirmó la UEFA.

François Letexier, de 36 años, es árbitro de FIFA desde 2017 y hasta la fecha ha arbitrado dos veces al Barcelona, ambas en la temporada 2024-2025, y las dos con victoria del conjunto azulgrana.

En la fase de grupos en el campo del Dortmund alemán (2-3) y en la vuelta de los octavos de final en su estadio frente al Benfica portugués (3-1). Será su primer partido con el Newcastle inglés.

En el estadio del Tottenham (21:00 horas CET) el equipo arbitral alemán comandado por Siebert incluirá a sus compatriotas Bastian Dankert en el VAR, con Sören Storks como su asistente. En las bandas estarán Jan Seidel y Rafael Foltyn, junto a Daniel Schlager como cuarto árbitro.

Siebert (Berlín, 41 años) es internacional desde 2015 y el partido del miércoles será su tercer encuentro con el equipo del argentino Diego Pablo Simeone, que todavía no ha ganado con él sobre el césped, y su primera coincidencia con el Tottenham inglés.

Las dos veces que el alemán pitó a los rojiblancos fue en la temporada 2021-2022. Primero en la fase de grupos en su estadio frente al Liverpool (2-3) y después en la vuelta de los cuartos de final en su estadio frente al Manchester City (0-0), en los que el equipo inglés pasó a semifinales tras haber ganado en la ida.