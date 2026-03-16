Guardiola da el día libre al equipo antes de enfrentarse al Real Madrid

Los jugadores del City tenían programada una sesión de entrenamiento esta tarde en la ciudad deportiva en Mánchester, pero Guardiola ha decidido darles el día libre antes de la remontada que tendrán que afrontar este martes en el Etihad Stadium, según adelantaron medios de Mánchester y pudo confirmar EFE.

Los 'blancos' consiguieron la semana pasada en el Santiago Bernabéu una ventaja de 3-0 que tratarán de defender en Mánchester.

No es la primera vez que Guardiola hace algo similar antes de un partido de Champions League y ya lo hizo en noviembre antes del duelo contra el Borussia Dortmund.

La explicación puede estar en tratar de dar algo más de descanso a sus futbolistas tras tener que afrontar tres encuentros fundamentales en apenas una semana.

El City se enfrentó al West Ham United el sábado por la noche, volvió ese mismo día a Mánchester, hizo el domingo una sesión de recuperación y este lunes tendrán el día libre antes de la visita del Real Madrid.