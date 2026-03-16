Menezes elogia a Vélez y Noriega, y advierte que Perú tendrá "un reto difícil" con Senegal

En una rueda de prensa que sucedió a la convocatoria de veinticinco jugadores para los amistosos con Senegal y Honduras, Menezes dijo que los actuales campeones de África serán un parámetro para ver a dónde el equipo puede llegar.

"Honduras es un poco diferente, es un fútbol un poco abierto en la cancha. Los dos juegos serán bien valorados por nosotros", dijo.

Menezes afirmó que Vélez reúne las características que busca para recomponer la selección peruana en busca a clasificarse para el Mundial de 2030.

"Es un jugador que pesa, encuentra soluciones para jugadas importantes y construcción del equipo", agregó.

Sobre Noriega, un futbolista peruano que llevó al Gremio brasileño cuando era técnico de ese equipo hasta el año pasado, expresó que ha crecido atléticamente porque la exigencia del fútbol brasileño "va a hacer que siga evolucionando".

Aseguró que "Noriega va a crecer todavía más".

Menezes explicó que Noriega ha jugado como central en Gremio, por la lesión de otros dos jugadores, pero que en la selección peruana será centrocampista de contención, su posición natural.

Señaló que era prematuro decir si será el próximo capitán de la bicolor porque han trabajado juntos un periodo muy corto.

"Queremos un equipo muy competitivo, que los jugadores tengan buena calidad técnica, y hay varios jugadores que la tienen", manifestó a los periodistas.

Añadió que hay que pensar en la cuestión física porque deben tener la intensidad para jugar 90 minutos, pero lo que valora más es la disciplina táctica.

Al comentar sobre otros jugadores de mayor trayectoria en la selección, como el arquero Pedro Gallese, el mediocampista Yoshimar Yotún o el defensa Miguel Araujo y el extremo André Carrillo, el técnico afirmó que es importante tener referencias para los jóvenes que están llegando.

"Cuando me preguntaron si la puerta estaba abierta para todos, yo dije que estaba abierta para todos, para aquellos jugadores que sean capaces de ayudar al proceso de reformulación y de asumir el papel. Es trabajoso liderar, hay que ser ejemplo", explicó.

Opinó también que en el fútbol local "la maduración sucede algo más tarde que en Brasil", motivo por el cual "algunos (jugadores) llegan un poco después, pero no son menos importantes" en la selección completa.