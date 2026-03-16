Oblak, probable baja contra el Tottenham

A falta de la convocatoria, que será pública este martes antes del viaje y que revelará si el guardameta forma parte o no de la expedición a Londres, esa dolencia ya lo impidió jugar ante el Getafe y previsiblemente, salvo sorpresa, también lo dejará fuera del encuentro con el Tottenham, a la espera de su evolución para el derbi del domingo frente al Real Madrid.

Desde el pasado viernes, Oblak no se ha entrenado sobre el césped ni con el grupo, ni el domingo ni el lunes, dentro de su proceso de recuperación de la lesión en el costado.

Juan Musso, que ya lo reemplazó el pasado sábado en el once titular ante el Getafe, también sería su sustituto el miércoles frente al Tottenham en Londres, en el caso de confirmarse su baja.

Además de Oblak, Diego Simeone tampoco dispone para el choque de Pablo Barrios, con una lesión muscular y baja en diez de los últimos once partidos de su equipo, y Rodrigo Mendoza, fuera de los dos últimos -tres con este miércoles- por el esguince de tobillo padecido hace una semana.