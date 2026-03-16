Raspadori apunta al Bayern de Múnich

El ex del Atlético de Madrid se entrenó parcialmente junto al resto de sus compañeros en el último entrenamiento del equipo.

Afectado por una lesión de primer grado en el bíceps femoral de su pierna izquierda, ha sido baja en los últimos ocho partidos de la 'Dea', incluida la eliminatoria ante el Borussia Dortmund de dieciseisavos de final.

Raspadori, importante para el técnico Raffaele Palladino como segundo punta, completa la tercera incorporación que eleva el techo competitivo del Atalanta, después de las del belga Charles De Ketelaere y el brasileño Ederson, ambos fuera también en la ida ante el Bayern pero con minutos en la reciente jornada ante el Inter de Milán.

El Atalanta llega con muy pocas opciones de remontar por la abultada diferencia de cinco goles que separan la prórroga, pero con la intención de hacer daño a un Bayern de Múnich que llega muy mermado en portería, con las lesiones de Manuel Neuer y Sven Ulreich, y con la duda de Jonas Urbig, que sufrió una conmoción cerebral precisamente ante el Atalanta.

En caso de que Urbig no llegue al duelo, el Bayern maneja las opciones de Leonard Prescott, juvenil de 16 años, internacional alemán sub-17 y que ya estuvo en el banquillo ante el Bayer Leverkusen; y Jannis Bartl, guardameta del filial del club bávaro de 19 años.