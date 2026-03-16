Rüdiger confía en su continuidad: "Estoy enamorado del Real Madrid"

"Para mí lo más importante es estar sano. Me encuentro bien. Lo demás estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo. Ahora mismo no hay que pensar en eso", dijo este lunes en la sala de prensa del Etihad Stadium preguntado por su continuidad en el Real Madrid.
"Me siento muy bien aquí, noto el respeto de la gente y lo aprecio mucho, pero a veces hay que pensar no sólo en lo emocional, también en que me encuentro bien y que tengo un trabajo por hacer. Me encanta estar aquí, estoy enamorado del Real Madrid", añadió.
Rüdiger reivindicó el papel que está desempeñando en una defensa con jugadores nuevos y muy jóvenes.
"Creo que mi rol es muy importante porque jugamos con muchos jugadores jóvenes, algunos recién llegados y otros que llevan más, pero mi trabajo es ayudarlos, mejorarlos como jugadores y asumir responsabilidad. La gente joven tiene que aceptar también un rol cuando empieza, que no son Sergio Ramos ni Maldini. Es un trabajo por mi parte y el de ellos es asentarse en el primer equipo", opinó.