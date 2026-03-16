Ver la final de la Liga de Campeones en Budapest costará entre 70 y 950 euros

El Puskas Arena de Budapest tiene una capacidad de 61.400 espectadores, y 39.000 de esos asientos saldrán a la venta. Cada club finalista recibirá 17.200 entradas, todas ellas de 70 euros, mientras que el resto (4.600) se venderán por los canales oficiales de la UEFA. Cada comprador podrá adquirir como máximo dos localidades.

Las entradas que repartirá la UEFA se distribuyen en tres categorías: las de 1 costarán 180 euros; las de 2, 650; y las de 3, 950. Los boletos para personas con movilidad reducida se venderán por 70 euros.

La UEFA también anunció que introducirá nuevas medidas para evitar la reventa no autorizada. Los interesados en adquirir una localidad entrarán en un sorteo, y los seleccionados de este sorteo deberán descargar una aplicación móvil para registrarse con el dispositivo con el que luego entrarán al estadio, ya que las entradas no serán transferibles.

En el caso de la final de la Liga Europa, prevista para el 20 de mayo en Estambul, el precio de las entradas oscilará entre 40 y 240 euros. La final de la Liga de Campeones femenina, el 23 de mayo en Oslo, costará a los aficionados entre 20 y 70 euros. Para la Liga Conferencia, el 27 de mayo en Leipzig, los asistentes deberán desembolsar entre 25 y 190 euros.

El proceso para entrar en el sorteo por conseguir una entrada se desarrollará desde este lunes hasta el 19 de marzo (en el caso de la Liga de Campeones), el 20 de marzo (para la Liga Europa y la Liga Conferencia) y el 1 de abril (la Liga de Campeones femenina).