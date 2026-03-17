Alcalde Vigo dicen que están "en condiciones de acabar obras" y cumplir requisitos de FIFA

La intención del alcalde es que el estadio de Balaídos, donde juega el Celta, sustituya a Riazor, cancha del Deportivo, que oficializó el lunes su renuncia a ser sede del Mundial 2030 que organizarán de forma conjunta España, Portugal y Marruecos, con lo que seguiría habiendo partidos de la Copa del Mundo en Galicia.

"Yo los vuelvo a instar a que vengan de forma inmediata a ver el estadio de Balaídos y cómo estamos en condiciones de acabar las obras necesarias para todos los requisitos que marca la FIFA", ha sostenido el regidor vigués en un audio remitido a los medios de comunicación.

Caballero ha acusado al presidente de la RFEF, Rafael Louzán, de no querer que la FIFA acuda a Vigo porque los representantes de la organización internacional le preguntarían "cómo quitaron a Vigo del medio" en la preselección de las candidatas a acoger el Mundial de 2030 y le demandarían "explicaciones".

"Empieza a parecer que no están cumpliendo desde la Federación los códigos éticos de la FIFA", ha sostenido el alcalde vigués.