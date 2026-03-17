Fútbol Internacional
17 de marzo de 2026 - 09:20

Alcalde Vigo dicen que están "en condiciones de acabar obras" y cumplir requisitos de FIFA

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Vigo (España), 17 mar (EFE).- El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado este martes que están "en condiciones" de acabar las obras para cumplir "todos los requisitos" que impone la FIFA para que la ciudad sea sede del Mundial de 2030 y por eso ha vuelto a instar a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a que lleve a su ciudad a la delegación del máximo organismo internacional.

Por EFE

La intención del alcalde es que el estadio de Balaídos, donde juega el Celta, sustituya a Riazor, cancha del Deportivo, que oficializó el lunes su renuncia a ser sede del Mundial 2030 que organizarán de forma conjunta España, Portugal y Marruecos, con lo que seguiría habiendo partidos de la Copa del Mundo en Galicia.

"Yo los vuelvo a instar a que vengan de forma inmediata a ver el estadio de Balaídos y cómo estamos en condiciones de acabar las obras necesarias para todos los requisitos que marca la FIFA", ha sostenido el regidor vigués en un audio remitido a los medios de comunicación.

Caballero ha acusado al presidente de la RFEF, Rafael Louzán, de no querer que la FIFA acuda a Vigo porque los representantes de la organización internacional le preguntarían "cómo quitaron a Vigo del medio" en la preselección de las candidatas a acoger el Mundial de 2030 y le demandarían "explicaciones".

"Empieza a parecer que no están cumpliendo desde la Federación los códigos éticos de la FIFA", ha sostenido el alcalde vigués.