Aramburu, Segovia y Rondón, entre los llamados de Venezuela para la FIFA Series 2026

Entre la lista de los 28 convocados, publicada en la cuenta en Instagram de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), también figuran Nahuel Ferraresi, Cristian Cásseres y Keiber Lamadrid.

Venezuela jugará contra Trinidad y Tobago y Uzbekistán, anfitriona de su grupo, los días 27 y 30 de marzo.

La FVF precisó que Daniel Pereira (Austin FC, USA) y Yangel Herrera (Real Sociedad, ESP) no están en la convocatoria porque están lesionados.

Tampoco está Ender Echenique (FC Cincinnati, USA) porque se encuentra solventando asuntos relacionados con su visado de trabajo en Estados Unidos, apuntó la FVF.

El seleccionador Oswaldo Vizcarrondo explicó en una rueda de prensa que su idea es "generar ciertas rotaciones" para valorar al jugador en competición y "consolidar una idea de juego".

Sobre Rondón, de 36 años, Vizcarrondo consideró que está bien en el aspecto físico, aunque indicó que su rol puede cambiar, sin dar más detalles.

La FIFA Series 2026 contará con 48 selecciones que representan casi una cuarta parte de las 211 asociaciones miembro de la FIFA. Competirán en doce grupos -tres en el ámbito femenino y nueve en el masculino- de cuatro equipos. Ruanda albergará dos grupos.

Las sedes de los equipos masculinos serán Australia, Azerbaiyán, indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Ruanda y Uzbekistán.

Estas series fueron aprobadas por el consejo de la FIFA en diciembre de 2022 en concordancia con los objetivos estratégicos del organismo para el fútbol mundial con el objeto de facilitar la disputa de amistosos internacionales significativos entre selecciones nacionales de diferentes confederaciones que normalmente no competirían entre sí.

Porteros: José Contreras (Barcelona-ECU), Cristopher Varela (Deportivo La Guaira), Jesús Camargo (Deportivo Táchira), Frankarlos Benítez (Caracas).

Defensas: Nahuel Ferraresi (Botafogo-BRA), Carlos Vivas (Inter de Bogotá-COL), Jon Aramburu (Real Sociedad-ESP), Teo Quintero (Sparta Rotterdam-NED), Diego Osío (Deportivo La Guaira), Delvin Alfonzo (Deportivo Táchira), Luis Balbo (Fiorentina-ITA), Andrusw Araujo (Kryvbas Kryvyi Rih-UKR).

Mediocampistas: Cristian Cásseres (Toulouse-FRA), Jorge Yriarte (Śląsk Wrocław-POL), Carlos Faya (Deportivo La Guaira), Gustavo González (Academia Puerto Cabello), Gleiker Mendoza (Kryvbas Kryvyi Rih-UKR), Jefferson Savarino (Fluminense), Carlos Sosa (Deportivo Táchira), Telasco Segovia (Inter Miami-USA), Wikelman Carmona (CF Montréal-CAN), David Martínez (Los Ángeles FC-USA), Keiber Lamadrid (West Ham United-GBR), Luis González (Deportivo Táchira).

Delanteros: Salomón Rondón (Pachuca-MEX), Jovanny Bolívar (UCV), Alejandro Marqués (Estoril Praia-POR), Jesús Ramírez (Nacional Madeira-POR).