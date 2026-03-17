Bernd Schuster: "No veo al City remontando, no están como hace 4 o 5 años"

El conjunto de Álvaro Arbeloa buscará defender a domicilio el resultado que cosechó frente al Manchester City durante la ida de la Liga de Campeones.

"El 3-0 es un gran resultado, sabemos que el Madrid sabe marcar goles, puede encajar uno o dos pero sabe marcar y eso va a ser importante. No veo la remontada del City, no les veo como hace 4 o 5 años que era un equipazo" señaló el alemán con motivo de la presentación de su torneo de gol Schuster & friends.

Schuster también valoró la situación de sus otros dos antiguos equipos en España: "Al Atlético lo veo como al Real Madrid, lo veo muy hecho, con un resultado magnifico y ademas ha llegado en un momento dulce. También confío en el Barcelona, aunque el resultado es duro, en casa serán capaces de resolverlo".

Con respecto a las comparaciones entre el fútbol español con la Premier, el alemán subrayó que en Inglaterra "todo funciona diferente" y mientras que España "lleva años viviendo de tres equipos (Madrid, Barça y Atleti), la Premier tiene seis o siete" además de elogiar el ritmo y la intensidad de la liga inglesa.

Sobre el Bodo Glimt, la revelación de este año, halagó al equipo y al nuevo formato de competición: "Me alegro por el Bodo, eso es lo que busca la nueva Champions con el reglamento. A veces era aburrido saber los grupos y ahora están estos equipos que hacen una gran competición y salen de la sombra de los grandes por un momento".

Por último, puso de relieve la labor del campeón alemán, el Bayern de Múnich. "El Bayern es un equipazo, este año en la liga alemana están arrasando y viéndoles el otro día contra el Atalanta te das cuenta que es un equipo con mucho hambre de victoria y eso es muy peligroso".