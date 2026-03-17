El Arsenal se ha beneficiado de tres errores del VAR esta temporada

El panel de expertos que analiza las jugadas más polémicas de cada semana determinó que el Arsenal debió recibir un penalti en contra hace dos jornadas contra el Brighton & Hove Albion por un agarrón de Gabriel Martinelli sobre Mats Wieffer. Pese a que el VAR revisó esa jugada, consideró que no había sido penalti, en concordancia con lo que había decidido el árbitro de campo.

"Martinelli no estaba mirando a la pelota, agarra a Weiffer dentro del área e impide que el jugador del Brighton pueda luchar por la pelota", dijo el comité de expertos.

Además, el Arsenal debió recibir un penalti en contra por mano de Declan Rice el pasado 1 de marzo en la victoria por 2-1 en el Emirates Stadium ante el Chelsea y en diciembre el Everton no recibió un penalti a favor contra el equipo de Mikel Arteta por una falta de William Saliba sobre Thierno Barry.

Los tres errores sucedieron en partidos que el Arsenal ganó por la mínima y ninguno ha perjudicado hasta el momento al equipo del técnico español.

Tras treinta jornadas disputadas, el VAR ha cometido 18 errores, los mismos que la temporada pasada, pero menos que los 35 que cometió en la 2022-2023 y los 31 de la 2023-2024.