Johnny Cardoso: "No vamos a jugar con la ventaja, venimos a ganar el partido"

"No venimos a jugar con la ventaja. Estamos aquí para ganar el partido. El Tottenham es un equipo muy intenso que no ha perdido como local en Liga de Campeones y no ha recibido goles. Mañana será un partido difícil y tenemos que aprovechar las oportunidades", recalcó el estadounidense en la rueda de prensa previa al encuentro de vuelta de octavos de final ante el conjunto inglés.

El centrocampista, al que le costó entrar en la dinámica del equipo al sufrir varios problemas físicos seguidos al inicio de la temporada, reconoció que ha sido muy complicado para él, pero que ahora se encuentra en buena forma, aunque reconoce que aún puede mejorar.

"Al principio ha sido muy complicado, pero ahora me encuentro muy bien y pudiendo aportar al equipo, aunque soy consciente de que puedo aportar mucho más y mejorar", afirmó.

Al ser preguntados por la vuelta de semifinal de Copa del Rey donde el Atlético casi desaprovecha una renta de 4-0 dijo: "Podemos sacar muchos aprendizajes del día del Barcelona. Sabemos los errores que cometimos y lo que podemos mejorar.

El conjunto rojiblanco aspira a conseguir un hueco en los cuartos de final de la Liga de Campeones haciendo valer el 5-2 del primer partido.