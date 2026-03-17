Las Rayadas de Monterrey golean al Atlas y confirman su liderato en el Clausura

En la continuación de la duodécima jornada, Nicole Pérez, Christina Burkenroad y la colombiana Marcela Restrepo convirtieron por las Rayadas, superiores ante un Atlas que recibió un gol temprano y, aunque después aguantó, en los finales del partido fue vulnerado.

Nicole Pérez convirtió de derecha desde los límites del área en el minuto tres para darle a las visitantes una ventaja de 0-1.

El cuadro de casa se plantó bien, detuvo a su rival y creó peligro con la salvadoreña Brenda Cerén, pero Monterrey aumentó la presión después del minuto 70 y puso marcador de goleada con un golpe de zurda de Burkenroad a pase de Lucía García, en el 76, y un remate de Restrepo, con asistencia de Burkenroad, en el 87.

Monterrey se mantuvo como el único invicto del campeonato con 10 victorias, dos empates y 32 puntos, cinco más que las Tuzas de Pachuca y el campeón Tigres UANL.

El domingo, las Tuzas empataron 1-1 con las Chivas de Guadalajara, un resultado que perjudicó a ambas.

Jasmine Casarez anotó por Guadalajara y Charlyn Corral empató al cobrar un penalti.

Poco después, Diana Ordóñez convirtió tres goles para quedar sola como líder de las anotadoras, y guiar a Tigres a una goleada por 6-0 sobre Querétaro.

Ordóñez, con sus tres goles, María Fernanda Elizondo, con dos y la brasileña Jheniffer Cordinali reflejaron en el marcador la superioridad de las monarcas de liga.

En otros resultados dominicales, el Juárez FC superó por 0-2 al Puebla y Necaxa empató 1-1 con el San Luis.

Hoy América recibirá a Toluca y León al Mazatlán.

Mañana concluirá la jornada con los partidos Santos Laguna-Cruz Azul y Tijuana-Pumas UNAM.