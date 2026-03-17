Motagua, por consolidar el liderato en Honduras ante Platense

De visita, el Motagua, líder con 22 puntos y con un juego menos, apostará por alejarse de su escolta más cercano, el Real España, que con igual puntuación es segundo en la clasificación por diferencia de goles.

El partido entre Platense y Motagua se disputará el jueves.

La jornada se iniciará el miércoles con el choque entre Juticalpa y Marathón.

Juticalpa, décimo en la clasificación con diez puntos, viene de empatar 1-1 con Choloma, mientras Marathón, quinto con quince y con el argentino Pablo Lavallén en el banquillo, venció por 2-0 a Universidad Pedagógica, en la pasada jornada.

Olimpia, campeón vigente, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel, recibirá a Olancho, del colombiano John Jairo López, en un juego entre rivales directos.

Los dirigidos por Espinel ocupan la tercera casilla con 18 puntos, en tanto que los de López la cuarta, con 17.

En el tercer partido del miércoles, Real España, de la mano del costarricense Jeaustin Campos, medirá fuerzas con el Génesis, del portugués Fernando Mira, que ha descendido al noveno lugar con diez unidades.

La jornada se completará el viernes con el partido entre Universidad Pedagógica y Choloma.

Universidad Pedagógica suma trece puntos y es sexto, mientras que Choloma acumula ocho y es último (undécimo).

Victoria, octavo en la clasificación, con diez enteros, tendrá descanso en la decimotercera fecha.