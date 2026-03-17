Sexto pase consecutivo del Real Madrid a cuartos de final

Precisamente fue ante el City de Pep Guardiola, al que ha derrotado en los dos partidos de la eliminatoria (3-0 y 1-2), el equipo ante el que el Real Madrid se quedó por última vez en la barrera de octavos de final. En la temporada 2019-20, en la edición de la 'Champions' marcada por la pandemia.

Perdió el Real Madrid ante el Manchester City la ida en el Santiago Bernabéu a finales de febrero (1-2), y casi seis meses después, también la vuelta en el Etihad (2-1). Desde entonces ha conquistado el título en dos ediciones, cayó en dos semifinales y la pasada campaña el techo fueron los cuartos de final, eliminado por el Arsenal.

Desde su última eliminación en octavos de final, el club blanco ha superado en esa ronda a Atalanta, PSG, Liverpool, Leipzig, Atlético de Madrid y Manchester City. Ganador de seis de las doce últimas ediciones de la Liga de Campeones, el Real Madrid alcanzó semifinales en 2021, eliminado por el Chelsea, fue campeón en 2022 contra el Liverpool, se volvió a quedar a puertas de la final eliminado por el City en 2023, derrotó al Borussia Dortmund en 2024 para alcanzar su decimoquinta Copa de Europa y cayó en cuartos en 2025, ronda en la que en 2026 se medirá al ganador del Bayern Múnich-Atalanta, en una eliminatoria vista para la sentencia tras el 1-6 en favor del conjunto alemán en el partido de ida.