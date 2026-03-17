Simeone: "Tenemos que llevar al partido donde les podemos hacer daño"

"Vamos a intentar jugar el partido que empezamos en el Metropolitano y según se den ciertas situaciones, veremos lo que podemos hacer. Tenemos que llevar el partido a un lugar donde le podemos hacer daño. El Tottenham estará apoyado con el entusiasmo de la gente por todo lo que representa la Liga de Campeones", afirmó el entrenador argentino en la rueda de prensa en la víspera del encuentro.

"Tenemos que seguir compitiendo de la manera que hacemos desde los últimos años. Unos hemos llegado más lejos y otros menos, pero el nivel competitivo sigue estando. No me imagino otra situación que no sea sacar el partido adelante", añadió.

Simeone, que alineará en la portería a Juan Musso, que sustituirá al lesionado Jan Oblak, se deshizo en elogios al hablar del guardameta y celebró los 100 partidos que hará Julián Álvarez con el Atlético de Madrid.

"Siempre hablamos con Musso. Ha entrado muy bien en el grupo y en el equipo. Está jugando a un muy buen nivel y ojalá pueda seguir manteniendo el nivel", declaró.

"He hablado mucho de Julián y él sabe lo que confío en él. Esperemos que pueda seguir muchos años aquí y cumplir muchos más partidos", explicó.

Por último, al hablar del capitán del Tottenham Hotspur, 'Cuti' Romero, que estará disponible para Igor Tudor, el técnico destacó su gran personalidad.

"Como argentino que soy y que veo a la selección argentina, admiro mucho su personalidad y su trabajo defensivo. Soy un gran admirador de su juego", señaló.