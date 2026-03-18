Aspas y el Celta, contra otro desafío y el favoritismo del Lyon

El Lyon dominó en Balaídos, pero los de Claudio Giráldez, que jugaron desde el minuto 55 en inferioridad por la expulsión de Iglesias, hicieron daño con su velocidad en las transiciones. Así llegó el gol de Javi Rueda y la clarísima ocasión de Borja que sacó el portero eslovaco Grief para situar el 2-0.

Es un serio aviso para el equipo francés junto al espectacular rendimiento a domicilio del Celta, que este curso ya ganó en el Santiago Bernabéu, en el Touba Satadium de Salónica -donde el PAOK llevaba más de un año sin perder- y en el Estadio Maksimir de Zagreb.

Giráldez, después de su rotación masiva frente al Betis en La Cartuja, alineará su once de gala, con Iago Aspas, Williot Swedberg y Pablo Durán ocupando el puesto de Borja Iglesias en la delantera.

Por detrás, el uruguayo Matías Vecino formará junto a Ilaix Moriba en el doble pivote, con dos carrileros de recorrido como Sergio Carreira y Javi Rueda en los costados.

El gol de Endrick, cedido por el Real Madrid, en el tramo final del partido de Balaídos llena de esperanza a los lioneses de cara a clasificarse para cuartos de final de la Liga Europa, aunque el equipo ha dado en las últimas semanas síntomas de agotamiento físico y sigue acumulando bajas.

Los de Paulo Fonseca encadenan rachas esta temporada. Tras la de trece triunfos consecutivos, que les aupó al podio de la liga doméstica y les hizo brillar en Europa, se abrió otra de tres derrotas consecutivas, que les apeó de la Copa de Francia y del tercer puesto, antes de abrir la actual de tres empates.

Seis partidos consecutivos sin ganar que han activado las alarmas en el club, sobre todo porque muchos se preguntan si el equipo adolece de falta de energía. Confrontado durante toda la temporada a numerosas lesiones, con un efectivo bastante ajustado, Fonseca no ha podido rotar y algunas piernas empiezan a dar síntomas de fatiga.

Un hecho particularmente claro en algunos puestos, como en el lateral derecho, donde Ainsley Maitland-Niles apenas ha tenido reposo, pero también en el sector ofensivo, donde el equipo muestra una falta de puntería que no tenía hace unos meses.

Algunos apuntan a la gestión del técnico portugués, demasiado ambicioso en relación a su plantilla, que jugó a tope todas las competiciones y que ahora puede pagarlo, aunque las estadísticas muestran que sus equipos van de menos a más en las diferentes temporadas.

Además, el técnico apunta que el equipo demuestra arrestos hasta el final de los partidos, como en los empates postreros logrados contra el Lens en Copa, Le Havre en liga y frente al Celta en Liga Europa.

El entrenador podría tener cierto alivio en su cargada enfermería con los retornos posibles de Alfonso Moreira, Malick Fofana y Pavel Sulc para afrontar al Celta, aunque seguirá sin poder contar con Ruben Kluivert, Maitland-Niles y Ernest Nuamah.

Lyon: Grief; Kango, Mata, Niakhaté, Tagliafico, Abner Vinicius; Tolisso, Morton, Nartey; Endrick y Yaremchuk.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Rueda, Vecino, Moriba, Carreira; Aspas, Williot y Pablo Durán.