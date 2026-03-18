Cautela oficial en Marruecos y júbilo en las redes sociales tras la decisión de la CAF

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) anunció este miércoles que presentará un recurso de apelación contra la decisión del Comité de Apelación de la CAF, que calificó de "injusta, sin precedentes e inaceptable, que desacredita al fútbol africano".

El Comité de Apelación de la CAF atendió así los recursos de Marruecos tras los incidentes registrados en la final, el pasado 18 de enero, y el abandono temporal del campo por parte de la selección senegalesa.

La decisión de la CAF acapara este miércoles la atención de los medios locales que, en su mayoría, han optado por la prudencia, como lo hizo también la Real Federación Marroquí de Fútbol que anoche, en su primera reacción, apuntó que su reclamo no pretendía cuestionar a los equipos sino pedir la aplicación del reglamento de la competencia.

En las calles no ha habido grandes celebraciones dado que la decisión de la CAF se conoció bien entrada la noche del martes, con una copiosa lluvia en ciudades como Rabat, y que Marruecos vive la recta final del ramadán, el mes de ayuno que rebaja sensiblemente la actividad del país.

En redes, sin embargo, se multiplican los mensajes, los memes y chistes sobre el tema, con montajes de IA de los futbolistas marroquíes como ganadores.

El conocido rapero marroquí "El grande Toto" celebra con un "felicidades, para nosotros la CAN", y reproduce fotos de los jugadores de la selección con el trofeo en la cabeza o sentados en el trono de la victoria.

Mucho más prudente se ha mostrado, por ejemplo, el periodista marroquí Abdellah Tourabi, quien en su cuenta en Facebook califica la decisión de la CAF como "una alegría aplazada, pero buena", aunque advierte de que habrá que esperar la decisión sobre el recurso de Senegal antes de concluir con un "felicidades con sabor amargo".

El silencio oficial se ha roto con un llamamiento de la Embajada de Marruecos en Senegal a sus ciudadanos residentes en el país para que actúen con "moderación, vigilancia y responsabilidad".

En un comunicado, enfatizó que el deporte debe fortalecer los valores de fraternidad y respeto e insistió en que el resultado de un partido no puede justificar una escalada entre pueblos que comparten fuertes lazos históricos y humanos, según el diario online Yabiladi.

La Embajada también instó a los ciudadanos marroquíes a mantener la calma y actuar con sentido común en sus interacciones y expresiones, incluso en las plataformas digitales y llamó a contribuir a calmar la situación.

La acción colectiva es "más importante que nunca" para mantener la calma y "preservar las relaciones fraternas" que unen a Marruecos y Senegal, concluyó.

La directiva de la Federación Marroquí de Fútbol se ha reunido hoy y se espera una reacción oficial durante la jornada.