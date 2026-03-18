El Rayo se cita con la historia

Es inevitable mirar atrás. El rayismo guarda en un rincón privilegiado aquella UEFA del curso 2000/2001, una aventura que nació por la puerta noble del juego limpio y que terminó en cuartos frente al Alavés, con el corazón encogido y la sensación de haber vivido algo irrepetible.

Aquel Rayo eliminó al Constelaciói Esportiva, al Molde, al Lokomotiv Moscú y al Girondins Burdeos, dejando por el camino un reguero de noches felices. Más de dos décadas después, los hombres de Íñigo Pérez vuelven a acariciar esa cota. Los cuartos de final, ese horizonte que siempre pareció lejano, se presentan ahora cercanos, casi tangibles.

El 1-3 logrado en Turquía ha encendido la imaginación de una afición que se reencontrará con su equipo tras el empate liguero frente al Levante (1-1), partido marcado por la resistencia, por jugar con uno menos durante media hora tras la expulsión de Mendy. Fue un ensayo general de lo que puede venir: tensión, sacrificio y fe.

Íñigo Pérez guardó piezas pensando en esta noche y devolverá al once a nombres que forman parte del esqueleto del equipo: Chavarría, Álvaro García, Isi Palazón o el senegalés Pathé Ciss. Este último llegará con un punto extra de combustión interna después de perder en los despachos la Copa África en favor de Marruecos. Si Íñigo Pérez quiere aprovechar sus ganas, será uno de los pilares en el centro del campo.

El técnico franjirrojo mantiene la duda de Ilias Akhomach, con molestias en un tobillo, pero sí podrá sostener la estructura sobre sus nombres más reconocibles: Alemao, decisivo en Europa con sus goles; Isi, brújula y liderazgo; Álvaro García, amenaza constante al espacio; Lejeune, jerarquía en la zaga; y Jorge de Frutos, profundidad y desborde, ese soplo de aire que estira al equipo cuando el partido se encierra.

En el otro lado aparece un Samsunspor obligado a escribir su propia epopeya. El golpe del partido de ida lo alivió con una victoria reciente frente al Kayserispor, que ha devuelto algo de confianza a un equipo que venía transitando por la irregularidad.

No ganaba en Liga desde el pasado 30 de enero, cuando superó 0-1 al Kasimpasa, y encadenó después cinco encuentros sin triunfo. Ahora es séptimo, lejos de los puestos europeos y a catorce puntos del Besiktas, pero sigue vivo en la Copa de Turquía y sueña con dar la campanada en Vallecas.

En el club otomano aún se alimentan las opciones de alcanzar los cuartos de final: "Donde está el Samsunspor, siempre hay esperanza. Haremos todo lo posible por pelear y avanzar a la siguiente ronda", avisó a los medios de comunicación su portavoz, Suat Çakir, en un mensaje que suena a desafío y a consigna de vestuario.

No será tarea sencilla. Aunque cuenta con el máximo goleador de la competición, Marius Mouandilmadji, autor de ocho tantos en nueve encuentros, el conjunto turco llega condicionado por varias bajas.

Alfonso Sousa, pese a entrenarse con el grupo, no estará en Vallecas. Emre Kilinç y Tanguy Coulibali aún están lejos de su mejor forma y apuntan al banquillo. Cherif Ndiaye es duda hasta última hora y Behirdan Cetin continúa en la enfermería por una lesión de rodilla.

Con la potencia de Mouandilmadji como principal argumento y con el talento organizador de Carlo Holse como punto de partida, el Samsunspor agotará todas sus opciones antes de rendirse. Porque las noches europeas, como bien sabe Vallecas, se escriben con épica o se olvidan para siempre. Y en ese filo se jugará el partido.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratio, Lejeune, Luiz Felipe o Mendy, Chavarría; Óscar Valentín, Pathé Ciss; Isi, Álvaro, De Frutos; y Alemao.

Samsunspor: Kocuk; Yunus Emre, Satka, Van Drongelen, Tómasson; Makoumbou, Yüksel, Holse; Mendes, Coulibaly o Emre Kilinç y Mouandilmandji.