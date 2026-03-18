Enrique Cerezo: "Esta Champions ilusiona mucho"

"Esta Champions ilusiona mucho y el camino a Budapest -sede de la final- ya lo conocemos. Si pasamos ante el Tottenham, nos quedan eliminatorias que no van a ser fáciles. Nos veremos las caras en cuartos con Newcastle o Barcelona, que son equipos peligrosos. Llegar a la final sería muy bueno y, una vez que estas ahí, hay que ganarla", expresó el presidente de la entidad en la previa al duelo europeo.

"Confianza hay siempre. Es verdad que tenemos una buena renta y se duerme más tranquilo, pero los partidos hay que jugarlos", sentenció Cerezo, que subrayó que no hay que relajarse, a pesar del 5-2 que los rojiblancos endosaron a los 'Spurs'.

Sobre Juan Musso, que será titular por la baja de Jan Oblak, el dirigente mostró su total confianza en el argentino, al que definió como un portero de garantías.

"Musso es un gran portero y lo está demostrando. Ha recibido muy pocos goles y los números que está haciendo son muy buenos. Es un portero de garantías", recalcó Cerezo, que fue tajante al ser preguntado sobre los precios de la final de la Copa del Rey, cita en la que los rojiblancos se enfrentarán a la Real Sociedad.

"No sé cuales son los precios. Estamos haciendo el reparto de entradas entre nuestros aficionados, pero hay una cosa muy importante. Los precios los ponen la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y cualquier queja tiene que ser a ellos".

Según la ubicación en el estadio La Cartuja, los precios oscilan entre 89 y 282 euros, un hecho que ha causado multitud de protestas entre los aficionados.