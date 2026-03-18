Enzo deja su futuro en el Chelsea en el aire

Preguntado por ESPN Argentina sobre si seguirá la temporada que viene en el Chelsea, Enzo, capitán de los 'Blues', respondió: "No lo sé".

"Quedan ocho partidos de Premier y la FA Cup. Luego está la Copa del Mundo y ya veremos", añadió el centrocampista.

Enzo, que llegó del Benfica en 2023 por alrededor de 120 millones de euros, tiene contrato hasta 2032, pero en las últimas semanas se ha especulado con su salida del club londinense ante la incapacidad de estos de competir contra los mejores, como se ha puesto de manifiesto en la eliminatoria contra el PSG, decidida por un 5-2 en la ida y un 0-3 en la vuelta.

Liam Rosenior, técnico del Chelsea, negó haber escuchado estas declaraciones y dijo que es difícil para él centrarse en especulaciones de este tipo cuando su concentración tiene que estar en revertir la situación con un triunfo contra el Everton el próximo sábado.