Guido Pizarro: "Si un equipo puede remontar, somos nosotros"

"Si hay un equipo que puede remontar, somos nosotros. Esperamos hacer un partido perfecto para lograr el pase a cuartos", afirmó el técnico en una rueda de prensa.

Tigres, el mejor equipo de México en los últimos 15 años, con 6 títulos de liga y 4 finales más, fue goleado 3-0 por los estadounidenses en el duelo de ida y están con todo en contra para acceder a cuartos de final.

Pizarro aceptó que la contundencia será clave y sus jugadores saldrán a hacerse sentir desde el comienzo.

"Desde el primer minuto tenemos que buscar el gol, aunque nos ocupa no darle oportunidad de nada al rival; debemos ser contundentes sin dar chance al rival", señaló.

El técnico explicó a los medios que en Tigres hay un sentido de la autocrítica y la exigencia es grande, lo cual esperan confirmar este jueves.

Según el estratega, el apoyo de la afición, tal vez la más fiel de México, será decisiva para la remontada.

"Sabemos la importancia de los hinchas para nosotros, los jugadores lo están dando todo, mañana necesitamos empujar juntos. Los muchachos están preparados para lograr el pase a cuartos", observó.

Tigres se entrenó hoy y Pizarro comprobó el estado físico del centrocampista uruguayo Fernando Gorriarán, uno de los fijos en la alineación, a quien pondrá a jugar si considera que no arriesga su salud.

"Es un jugador importante, pero lo más importante es que se recupere bien. Si no está listo, tenemos gente para salir adelante", agregó.

El guardameta argentino Nahuel Guzmán apoyó a la idea del entrenador de que Tigres sabe remontar, algo demostrado por el grupo en varias ocasiones.

"No es algo que solamente sepamos nosotros como jugadores; lo saben los rivales. Si hay un equipo que puede dar vuelta a una situación como esta que tenemos, somos nosotros. Es una garantía y un extra que el entorno y los rivales lo vean", explicó.