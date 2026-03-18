Inglaterra se pregunta si Guardiola ha perdido su última oportunidad en Champions

"¿Será la Champions League el gran arrepentimiento de Guardiola?", titula la cadena británica BBC, que hace un repaso de las veces que el técnico de Sampedor ha fallado a la hora de conquistar un título que, pese a ser uno de los mejores entrenadores de la historia de este deporte, solo ha conseguido en una ocasión desde 2011.

"El propio Guardiola estará decepcionado con ello, por las veces que se ha quedado tan cerca en el City. Dada la incertidumbre sobre su futuro más allá de esta temporada, habrá muchas preguntas sobre si esta era su última oportunidad de ganar el título", escribe la BBC.

El diario británico "The Times" abre su crónica con una foto de Vinícius Júnior, autor de un doblete, celebrando su primer gol con gestos de lloros al público, en referencia a la pancarta del año pasado con Rodrigo Hernández, el Balón de Oro y la canción de Oasis: "Stop Crying Your Heart Out" (Deja de llorar).

"Guardiola sabía que necesitaba mucha suerte y un gran partido para remontar tres goles en contra, pero desde el momento en que Bernardo Silva paró con el codo un disparo de Vinícius, sabía que su destino estaba sellado".

En "Sky Sports", la crónica está titulada con un "Otra vez" en mayúsculas, haciendo hincapié en las tres veces seguidas que el City ha sido eliminado por el Real Madrid.

"A Guardiola se le van a hacer muchas preguntas. Es la segunda temporada consecutiva en la que su equipo no ha llegado a cuartos de final. El gran entrenador solo había sido eliminado tan pronto en una de sus últimas quince temporadas".

En la prensa local, como el "Manchester Evening News", se destaca la necesidad de levantarse tras cuatro días en los que el City ha perdido de forma virtual la Premier League y de forma definitiva la Champions League, mientras que este domingo juegan la final de la Copa de la Liga.