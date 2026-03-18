Javi Rueda: "El Lyon tiene muchos recursos"

“Es un rival bastante duro, que sabe presionar bastante bien arriba. Sus jugadores son bastante verticales y tienen un buen manejo de balón. Tienen distintos tipos de recursos. Por ejemplo, Endrick la coge, chuta y pega un gran disparo. Y luego los laterales también llegan mucho”, comentó en rueda de prensa el jugador del Celta, que en el partido de ida empató a un gol en Balaídos.

Rueda dijo que en el vestuario tienen “muchas ganas” de que llegue el partido, y trasladó la presión al Lyon porque ha sido el primer clasificado de la Fase Liga de la competición europea.

“El grupo lo está llevando de la manera más natural posible. Estamos felices por lo que estamos consiguiendo y haciendo durante esta temporada”, indicó.

El futbolista malagueño recordó que llegó al filial celeste en el verano de 2023 para “seguir aprendiendo, creciendo”, algo que ha conseguido gracias a la “confianza” que le ha dado Claudio Giráldez, quien lo dirigió en el Celta Fortuna y apostó por él el pasado verano.

“Los chavales que estábamos en el filial con Claudio, y que ahora estamos en el primer equipo, tenemos muchísima ilusión. Muchos de ellos son de la casa y todos tenemos ganas de seguir creciendo, de seguir luchando por este equipo”, destacó.