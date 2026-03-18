Kike Salas se incorpora al grupo y la enfermería se queda solo con Peque y Marcao

En esta sesión, la segunda de la semana tras el descanso del lunes, también trabajó en la ciudad deportiva sevillista con la plantilla el portero griego Odysseas Vlachodimos, quien el martes hizo trabajo específico en el gimnasio.

El canterano Kike Salas, por su parte, titular en las últimas semanas en los esquemas de Almeyda, no pudo viajar a Barcelona al padecer una "moderada lesión a nivel del gemelo interno", informó el club la pasada semana, aunque parece que se ha recuperado a tiempo para la visita al Sánchez-Pizjuán del Valencia.

Así, las únicas bajas seguras son las del delantero Peque, que sufre una rotura parcial del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo, y Marcao, que fue operado el pasado 26 de enero de una fractura en el hueso escafoides del pie izquierdo.

El Sevilla no tendrá para el sábado ausencias por motivos disciplinarios, lo mismo que en Barcelona, aunque seguirá sin sentarse en el banquillo Almeyda, quien cumplirá su quinto partido de sanción -Getafe, Betis, Rayo, Barcelona y Valencia- de los siete con los que fue castigado tras su expulsión ante el Alavés, aunque posteriormente el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) le redujo uno.