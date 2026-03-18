La clasificación FIFA se actualizará en tiempo real durante los partidos de selecciones

Hasta el momento, este 'ranking' se actualizaba después de los últimos partidos del período internacional correspondiente. Ahora, una versión provisional aparecerá disponible para los aficionados según se vayan jugando los encuentros, informó la FIFA.

No obstante, la organización internacional insiste en que los resultados no serán definitivos hasta que no finalicen las ventanas, por lo que las posiciones no serán oficiales hasta ese momento.

El cambio se aplicará por primera vez en la competición masculina durante el período de selecciones del mes de marzo y en la femenina, en el del mes de abril.

La FIFA apunta que "la fórmula utilizada para calcular las posiciones seguirá siendo la misma, aunque ahora se aplicará tras recibir información confirmada sobre los goles marcados, por lo que se reflejará al instante cómo afecta un cambio en el marcador a la clasificación de un equipo".

La clasificación masculina se elabora desde 1992 y la femenina, desde 2003. Para la obtención de puntos, se tendrán en cuenta los torneos oficiales de la FIFA y las competiciones absolutas aprobadas por el máximo organismo, tanto en categoría masculina como en femenina.