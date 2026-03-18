Las tres visitas del Panathinaikos a Sevilla en tres deportes distintos

Será el segundo partido de fútbol que el Panathinaikos dispute en la capital andaluza, donde ya compitió en febrero de 2005, en un dieciseisavo de final de la Copa UEFA perdido contra el Sevilla: en la ida, como ahora, los griegos vencieron por la mínima (marcó Lukas Vyntra, cuyo hijo Angelos jugará el jueves contra el Betis) pero los tantos de Maukukula y Adriano en la vuelta los eliminaron (2-0).

La sección de baloncesto del Panathinaikos, la más exitosa al haber ganado la Euroliga en siete ocasiones, ganó por 78-87 al Caja San Fernando un partido de la edición 1996/97 de la máxima competición continental, con un plantel dirigido por el serbio Bozidar Maljkovic en el que destacaban, entre otros, el pívot catalán Ferrán Martínez y el alero argentino Marcelo Nicola.

La temporada pasada, en los dieciseisavos de final de la CEV Challenge Cup femenina, el Panathinaikos cayó frente al Esquimo Fundación Cajasol después de ganar 3-0 en Atenas pero perder la vuelta en Los Montecillos, donde las nazarenas resolvieron su pase gracias al 15-6 que le endosaron en el 'set de oro'.