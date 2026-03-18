Molina, novedad en el once del Atlético de Madrid; Marc Pubill, suplente

La otra novedad es la entrada del guardameta Juan Musso, que sustituye al lesionado Jan Oblak, que no viajó a Londres por problemas físicos.
El once del Diego Pablo Simeone es el siguiente: Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Griezmann y Julián.
Por su parte, el Tottenham Hotspur realiza dos cambios al dar entrada al guardameta Guglielmo Vicario, Radu Dragusin y Xavi Simons y Dominik Solanke es baja de última hora
El once de Igor Tudor es el siguiente: Vicario; Porro, Romero, Dragusin, van de Ven, Spence; Simons, Sarr, Gray, Tel; Kolo Muani.