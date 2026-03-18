18 de marzo de 2026 - 16:10

Molina, novedad en el once del Atlético de Madrid; Marc Pubill, suplente

Londres, 18 mar (EFE).- Nahuel Molina es la novedad en el once de Diego Pablo Simeone para la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones de fútbol ante el Tottenham Hotspur, en la que el conjunto rojiblanco defiende el 5-2 del partido de ida, que deja a Marc Pubill en el banquillo.

La otra novedad es la entrada del guardameta Juan Musso, que sustituye al lesionado Jan Oblak, que no viajó a Londres por problemas físicos.

El once del Diego Pablo Simeone es el siguiente: Musso; Molina, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Griezmann y Julián.

Por su parte, el Tottenham Hotspur realiza dos cambios al dar entrada al guardameta Guglielmo Vicario, Radu Dragusin y Xavi Simons y Dominik Solanke es baja de última hora

El once de Igor Tudor es el siguiente: Vicario; Porro, Romero, Dragusin, van de Ven, Spence; Simons, Sarr, Gray, Tel; Kolo Muani.