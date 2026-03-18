Noruega despide con orgullo el fantástico viaje del Bodø-Glimt en Europa

Expresiones como "adiós brutal", "colapso" o "pesadilla" se mezclan en los medios noruegos con manifestaciones que reivindican el papel de un modesto equipo del Ártico, que se ha convertido en la gran sensación de este año en el principal torneo de clubes.

"El Glimt perdió el partido, pero se ganó a Europa", resume el diario local Avisa Nordland, que resalta que un club de una ciudad de 50.000 habitantes "ha golpeado la puerta de los círculos más exclusivos de la Liga de Campeones".

"El Glimt se ha vuelto el equipo que se usa como ejemplo para mostrar que todavía es posible desafiar a los clubes millonarios con ideas, juego de equipo e insistencia", escribe ese diario.

Pese a la decepción, el canal TV2 recordaba en su crónica del partido que "sigue siendo el pequeño Glimt de Bodø el que ha llegado hasta aquí y el que ha hecho un viaje que pocos creían posible".

Tras estar al borde de la eliminación a principios de diciembre, el Bodø-Glimt encadenó cinco victorias seguidas contra Manchester City, Atlético de Madrid, Inter de Milán (al que derrotó dos veces en la repesca) y Sporting (en la ida de octavos), unos resultados que generaron admiración dentro y fuera de Noruega.

"Es increíble. Soy sólo un chaval que juega contra las grandes estrellas. Ha sido una locura. Gracias a todos los aficionados por el amor que hemos recibido", resumía tras el partido el delantero danés Kasper Høgh, uno de los pocos extranjeros del equipo y que ayer fue convocado por primera vez con su selección.

El técnico Kjetil Knutsen alternó la crítica al juego del equipo, demasiado "pasivo" y que "pensó más en la oportunidad (de alcanzar los cuartos) que en jugar el partido", con los elogios a su trayectoria, que calificó de "viaje fantástico".

"Hemos jugado contra los mejores equipos y los mejores jugadores. Eso nos ha dado puntos de referencia fantásticos y yo personalmente siento que tengo más hambre cuando jugamos en este nivel", afirmó el capitán del equipo, Patrick Berg, cuyos abuelo y padre también jugaron en ese club.

El despegue a nivel nacional e internacional del Bodø-Glimt ha estado estrechamente ligado a la figura de Kjetil Knutsen, que en sus ocho temporadas al frente le ha dado sus primeras ligas (cuatro) y lo ha llevado a cuartos de final en Liga Conference, semifinales de la Liga Europa y octavos de Liga de Campeones.

El Bodø-Glimt ha multiplicado el valor de su plantilla -formada básicamente por jugadores noruegos- y se ha convertido en un equipo de culto en Europa por sus hazañas y su estilo de juego desenfadado.

El club noruego deberá intentar ahora el más difícil, mientras trata de retener a sus jugadores más codiciados, como el extremo Jens Petter Hauge, el centrocampista Håkon Evjen o el propio Høgh.

Al haber quedado subcampeón de liga la pasada temporada, deberá pasar varias rondas previas en verano para intentar repetir participación en la Liga de Campeones.

"No creo que hayamos visto todavía lo mejor del Glimt", afirmaba anoche el técnico y ahora experto en la televisión pública NRK Eirik Horneland.