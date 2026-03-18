Peter Lim, Mbappé y Yamal, listos para arder en las Fallas

Como cada año, las calles de Valencia acogen estos días casi 400 monumentos efímeros que recogen de forma tradicionalmente crítica y humorística la actualidad del último año y que incluyen en algunos casos 'ninots', así se llaman sus personajes, del mundo del deporte.

Desde hace años Lim, es uno de los fijos por su gestión del club de Mestalla. El inversor singapurense vuelve a aparecer en varios monumentos, en uno de ellos en la Falla San Vicente-Periodista Azzati, conduce convertido en un demonio la carreta del Valencia, de la que tira un aficionado que carga con los restos del escudo del club. En el vehículo, viaja una pintura en la que aparecen algunas de las leyendas de la entidad como Waldo, Eizaguirre, Mundo o el 'utillero' Españeta.

En la falla Sueca-Literato Azorín el empresario aparece transformado en Freddy Krueger para recrear una escena de la película 'Pesadilla en el Elm Street'. Bajo el título de ‘Pesadilla en Mestalla’, Lim aparece encima de la leyenda Mario Alberto Kempes, que está postrado en una cama ataviado con la 'senyera' y unas sábanas del Valencia con gestos de sufrimiento con “un pronóstico crítico… hasta que cambie el propietario".

Pero en las Fallas también es habitual que haya guiños a algunas estrellas de la LaLiga. En Hierros-Juan Bautista Perales un 'ninot' junto al barcelonista Yamal y al madridista Mbappé.

Un tatuaje en el brazo del francés recoge los nombres de los entrenadores que han pasado por el banquillo del Santiago Bernabéu en su etapa en la entidad, Carlo Ancelotti y Xabi Alonso, e incluye entre interrogantes el de Álvaro Arbeloa, mientras que Lamine tiene apuntado ‘I love Flick’. Debajo de ellos hay un murciélago y una rana con los escudos del Valencia y Levante.

Además del fútbol, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich también ha sido representado. La comisión fallera Manuel de Falla–Tamarindos del barrio de Campanar ha dedicado una falla entera a la prueba valenciana bajo el título de ‘World Récord’.

Esta falla ha logrado batir el récord de la falla con mayor extensión plantada de la historia con este original monumento de 42 metros de largo, en alusión a los 42 kilómetros del maratón.