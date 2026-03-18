Senegal apelará la decisión de la CAF de declarar a Marruecos campeón de la Copa de África

En un comunicado emitido esta madrugada, la FSF señaló que "denuncia esta decisión injusta, sin precedentes e inaceptable, que desacredita al fútbol africano".

"Para defender sus derechos y los intereses del fútbol senegalés, la Federación interpondrá un recurso de apelación lo antes posible ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Lausana", en Suiza, subrayó el organismo rector del fútbol senegalés en respuesta a la decisión anunciada este martes por la CAF.

Además, la FSF declaró su "firme compromiso con los valores de integridad y justicia deportiva" y agregó que "mantendrá al público informado sobre la evolución de este asunto".

La entidad reacción así después de que el Comité de Apelación de la CAF anulara el triunfo de Senegal en la final de la Copa de África, que ganó por 0-1 en la prórroga, y declarara campeón a Marruecos con una victoria por 3-0, tras atender los recursos de este país tras la derrota sufrida en ese partido el 18 de enero de 2026.

La decisión se tomó "en aplicación del artículo 84 del reglamento" de esta competición, que sanciona con la eliminación del torneo a un equipo en varios supuestos, entre ellos abandonar el campo "antes del final regular del partido sin la autorización del árbitro", por lo que "se considerará perdedor y eliminado de forma definitiva" al conjunto infractor.

En la final de la Copa de África del pasado 18 de enero, disputada en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat ante 69.500 espectadores, un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido, en el minuto 100, antes de la prórroga provocó la amenaza de la selección senegalesa de abandonar el partido.

Tras ese lance del juego, todos los futbolistas de Senegal menos el delantero Sadio Mané se marcharon al vestuario como protesta, mientras Marruecos y el árbitro permanecieron sobre el terreno de juego.

A la vuelta de los futbolistas senegaleses al campo para la reanudación del encuentro, el centrocampista hispano-marroquí Brahim Díaz lanzó y falló el penalti, con lo que el partido se fue a la prórroga, en la que Pape Gueye marcó el gol del triunfo de Senegal (1-0) en el minuto 94, ya en el tiempo extra.

La apelación de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) contra su derrota en la final se ha basado en el abandono del partido por parte de Senegal sin la autorización del árbitro que recoge el artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones.

“El recurso presentado por la FRMF es declarado admisible en forma y el recurso es aceptado”, informó este martes la CAF en un comunicado, en el que decreta la descalificación de Senegal por este hecho.

"Se declara que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), a través de la actuación de su equipo, infringió el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones", zanjó el Comité de Apelación de la CAF, que, por tanto, "declara que el equipo senegalés ha perdido el partido, con un resultado de 3-0 a favor" de Marruecos.