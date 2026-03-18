Tebas: "Aquí se derrocha poco. Nuestros clubes van a seguir siendo competitivos"

"Si tengo que hacer caso a la llorada del presidente del Real Madrid hace unos años estaríamos ahogados y parecía que el mundo se caía al día siguiente. Hay que tener perspectiva en las cosas. Nuestros equipos son competitivos y creo que lo van a seguir siendo durante muchos años. Nosotros peleamos para que todos los clubes que puedan hacer trampa, los clubes estado, (no la hagan) y me gustaría estar más acompañado porque cuando denunciamos estamos solos, no están los grandes clubes", afirmó.

Durante la presentación del informe económico financiero de LaLiga 2024-2025, con un récord de ingresos de 5.464 millones de euros, Tebas alertó del posible problema que puede generar la Premier League al resto de competiciones, con una burbuja de deuda, como trasladó recientemente en persona al director general de esta.

"Me preocupa que no se cumplan unas normas de control económico, una racionalidad económica en la gestión. Ese modelo en el que van del 80-85 % de los ingresos ordinarios más la cifra de traspasos es preocupante porque van a generar más pérdidas y solo los clubes las podrán salvar si entran en competiciones europeas, pero va a generar una burbuja de deuda", sostuvo.

El presidente destacó que hay informes que dicen que los clubes españoles son los más rentables a la hora de incorporar jugadores.

"Aquí se derrocha poco. ¿Cuántos jugadores que ha fichado la Premier luego acaban volviendo aquí. Es algo que deberían trabajar los clubes ingleses, el modelo del fútbol español está más enfocado al fútbol cantera, formación. Los clubes procuran mirar bastante bien lo que se invierte. Lo que gastan Real Madrid y Barcelona en plantillas está al nivel de los clubes de la Premier, el City es un tema aparte,", añadió.

Tebas defendió que ahora los grandes bancos de inversión del mundo quieren financiar proyectos a los clubes españoles y resaltó el aumento de la cifra récord de asistencia a los estadios de un 65 % a un 85 %, con margen de crecimiento en la Liga EA Sports para dar un 95 % de capacidad, que podría suponer 600 millones más de ingresos.

Ante la entrada como inversor del jugador portugués Cristiano Ronaldo en el Almería, Tebas opinó que "a nivel mediático ha hecho que el Almería gane más seguidores y si eso conlleva un 'engagement' adecuado ayuda a tener patrocinadores". "Un inversor como Cristiano Ronaldo le da una proyección internacional importante que creo que la van a aprovechar", apuntó.

Y sobre la reelección de Joan Laporta como presidente del Barcelona, Tebas consideró que "con la diferencia de votos que ha ganado está dicho todo".

"Hay una confianza en su proyecto. Si examinamos a nivel de gestión de 'fair play' hay un Laporta inicial y un Barcelona ahora diferente en la gestión. El Barça ha decidido continuidad, el año pasado ganó la Liga, llegó a semifinales de 'Champions', ganó la Copa, la Supercopa, que siga en la línea de cumplimiento de 'fair play'", concluyó.