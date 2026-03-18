Ultra Boys no acudirá al Sporting-Depor como protesta por ser declarado 'día del club'

"De no existir rectificación por parte del club, Ultra Boys no estará presente en El Molinón en el Sporting-Deportivo animando al equipo", anunció el grupo de animación en su comunicado.

El colectivo hizo pública su postura a través de un escrito en el que critica la cuantía que los abonados rojiblancos tendrán que pagar como suplemento para asistir al encuentro, al recordar que el apoyo al equipo implica "muchos desvelos, tiempo, sacrificios y por supuesto, no poco dinero" por parte del sportinguismo.

En ese mismo comunicado, Ultra Boys sostiene que la decisión del club -propiedad del grupo Orlegi- les obliga a "plantarse" y denuncia que se han producido "abusos y desprecios que una y otra vez" viene sufriendo la afición del Sporting, sin sentirse respaldado por la entidad.

El grupo de aficionados sportinguistas también subraya que su postura responde a una situación límite, al advertir de que "en el deporte, como en la vida, todo tiene un límite", en referencia al malestar acumulado por decisiones de este tipo en la entidad.

Asimismo, incide en que la medida adoptada para este encuentro supone que "se haya priorizado de forma tan insultante lo económico frente a lo deportivo", en alusión al carácter de “día del club” fijado para el partido ante el Deportivo.

Los precios publicados este martes por el club van desde los ocho euros para los socios con al menos veinticinco años de antigüedad como abonados y que sean sub-26, de diversidad funcional o jubilados, hasta los veintidós euros para la categoría adulto.