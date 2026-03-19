El caboverdiano Moreira elogia a España, primer rival en el Mundial, y a Pedri

"Mi favorito es Pedri, y también Lamine Yamal", elogió Moreira al hablar del rival.

El lateral derecho nacido en Francia hace 31 años e internacional con la selección de Cabo Verde por el origen de sus padres, explicó en una rueda de prensa que todo el país está "pensando en el primer partido del Mundial contra España, una de las mejores selecciones del mundo".

"Mi familia está muy emocionada, especialmente mi madre. Será la primera vez que me vea jugar al fútbol porque siempre tiene miedo de venir al estadio por si me lesiono. Así que están muy orgullosos y emocionados de venir a los Estados Unidos. Solo están esperando el Mundial. Sé que aún tenemos la temporada de MLS en curso, pero creo que les importa más el Mundial", bromeó.

Moreira, que fue campeón de la MLS con Columbs Crew en 2023, cree que disputar la Copa del Mundo es "una gran oportunidad". Cabo Verde compartirá grupo H con Arabia Saudí, Uruguay y España.

"Mi jugador español actual favorito es Pedri porque lo que hace con el balón es increíble. No es fuerte pero puede correr mucho y técnicamente tiene una visión increíble. Lamine Yamal también porque es muy joven y casi gana el Balón de Oro y compite este año también para ganarlo. Además, todo el mundo lo compara con Leo Messi", dijo el caboverdiano.

Moreira dijo que muchos amigos y algunos compañeros de su equipo le han pedido que intente conseguir la camiseta de Lamine Yamal cuando se enfrenten contra España.

"No soy muy fan de eso, pero quizá lo pido durante el partido", manifestó el defensor mal aludir al partido que jugarán en el Atlanta Stadium.

El futbolista caboverdiano, que comparte equipo con el ex futbolista del Barcelona André Gomes, dijo admirar el estilo de juego de la Roja. "El 'tiki-taka' es increíble", apostilló.

Cabo Verde se clasificó por primera vez en su historia para una Copa del Mundo después de quedar primero en su grupo de fase de clasificación en el que estaban Eswatini, Islas Mauricio, Angola, Libia y Camerún, una de las mayores potencias de África.

"No solo ponemos el autobús. Los aficionados se pueden esperar mucha alegría porque no nos defendemos hasta esperar una jugada a balón parado a un penalti. Intentaremos tener el balón. Nos encanta jugar y atacar. Todo el mundo conocerá Cabo Verde", afirmó.

Con poco más de 500.000 habitantes en sus islas al noroeste de África, Cabo Verde se convertirá en la segunda nación menos poblada en disputar una fase final de una Copa del Mundo después de Islandia, que lo logró en 2018.