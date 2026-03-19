El líder Chivas quiere confirmar su buen paso ante un diezmado Monterrey

Este sábado, el Guadalajara, que tiene, junto con el Cruz Azul, la mejor ofensiva del torneo, sale como favorito para vencer en su visita al Monterrey, que tiene en duda la participación del español Sergio Canales y el argentino Lucas Ocampos por molestias musculares.

El Chivas cuenta con el delantero Armando 'Hormiga' González, joven joya mexicana, como un arma que se ha convertido en una pesadilla para las defensas rivales.

Milito, estratega del equipo más popular del país, el único que juega sólo con futbolistas mexicanos, tiene a su conjunto como base de la selección nacional gracias a su juego dinámico y ofensivo.

El Monterrey tendrá que recomponer su ánimo y funcionamiento luego de que a media semana fuera eliminado en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. En el torneo local marcha en la novena posición.

La llegada al banquillo del argentino Nicolás Sánchez, en sustitución del español Domenec Torrent, no ha despertado al equipo, que además de Canales y Ocampos cuenta entre sus lesionados a Oliver Torres, Erick Aguirre y al colombiano Stefan Medina, entre otros.

El mismo día, llama la atención el partido entre el Pumas UNAM del costarricense Keylor Navas y el América del brasileño André Jardine, que no termina de mejorar.

Completan la actividad sabatina el duelo entre Atlas y Querétaro y el del San Luis contra el León.

El domingo acapara los reflectores el choque entre el Pachuca, en el que actúa el venezolano Salomón Rondón, y el campeón Toluca, que es el único equipo invicto.

Los 'Tuzos', cuartos en la clasificación, intentarán romper con la etiqueta de imbatibles de unos 'Diablos Rojos' que tienen en el portugués Paulinho a su arma más peligrosa.

Los Tigres UANL, con los que juega Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina, visitarán al Juárez y el Santos Laguna se enfrentará con el Puebla.

La duodécima jornada arrancará este viernes con dos partidos. El Cruz Azul, segundo en el certamen, parte como favorito en su visita al Mazatlán, decimoquinto en la tabla, y el Necaxa recibirá al Tijuana que entrena el uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu.

- Partidos de la duodécima jornada del Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Viernes 20.03: Necaxa-Tijuana y Mazatlán-Cruz Azul.

Sábado 21.03: Atlas-Querétaro, San Luis-León, Monterrey-Guadalajara y Pumas UNAM-América.

Domingo 22.03: Santos Laguna-Puebla, Pachuca-Toluca y Juárez FC-Tigres UANL.