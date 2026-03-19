El Mallorca afronta ante el Elche una oportunidad de oro para alejarse del descenso

Los bermellones cuentan actualmente con 28 puntos, dos por encima del conjunto ilicitano, que marca las posiciones de descenso en LaLiga Hypermotion, y un triunfo podría suponer un impulso determinante de cara al tramo final del campeonato.

Cabe recordar que, en el enfrentamiento directo entre ambos clubes, el Mallorca ya obtuvo una valiosa ventaja de 3-1 en el partido de ida, por lo que cualquier resultado positivo mantendría la diferencia de goles a favor, aunque una derrota por un solo gol también la conservaría.

Una victoria de los bermellones dejaría una diferencia de cinco puntos a falta de nueve jornadas para el final, un escenario que habría parecido idílico para la entidad balear hace unas semanas, coincidiendo con la llegada de Martín Demichelis al banquillo.

El conjunto mallorquinista llegará al Martínez Valero con una dinámica de dos partidos sin conocer la derrota, en los que ha sumado cuatro de los seis puntos en juego, que podrían haber sido los seis de no haber desaprovechado un 0-2 favorable en el minuto 88 en El Sadar contra Osasuna.