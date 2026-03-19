El seleccionador marroquí celebra la decisión de la CAF: "Es una muy buena noticia"

"Solo puede ser positiva", añadió Ouahbi durante su primera rueda de prensa desde su nombramiento el pasado 5 de marzo como nuevo seleccionador del equipo marroquí en sustitución a Walid Regragui.

Ouahbi destacó que todo lo que ocurrió antes y durante la copa africana será gestionado por la Real Federación Marroquí del Fútbol (FRMF) y las instancias competentes.

"Por mi parte, lo que puedo decirles es que tendré un grupo de jugadores presentes y otros que no lo estarán, y que quizás se incorporen más adelante, todos motivados con la idea de hacer un gran Mundial", afirmó.

En su comparecencia ante los medios, Ouahbi presentó la nueva lista de los 28 jugadores convocados para los próximos amistosos contra Ecuador y Paraguay.

El Comité de Apelación de la CAF anuló este martes el triunfo de Senegal en la final de la Copa de África, que ganó por 0-1 en la prórroga, y declaró campeón a Marruecos con una victoria por 3-0, tras atender los recursos de este país tras la derrota sufrida en ese partido el 18 de enero de 2026.

La decisión se tomó "en aplicación del artículo 84 del reglamento" de esta competición, que sanciona con la eliminación del torneo a un equipo en varios supuestos, entre ellos abandonar el campo "antes del final regular del partido sin la autorización del árbitro", por lo que "se considerará perdedor y eliminado de forma definitiva" al conjunto infractor.

En la final de la Copa de África del pasado 18 de enero, disputada en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat ante 69.500 espectadores, un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido, antes de la prórroga, provocó la amenaza de la selección senegalesa de abandonar el partido.

Tras ese lance del juego, todos los futbolistas de Senegal menos el delantero Sadio Mané se marcharon al vestuario como protesta, mientras Marruecos y el árbitro permanecieron sobre el terreno de juego, aunque luego volvieron y se reanudó el encuentro.

La apelación de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) contra su derrota en la final se ha basado en el abandono del partido por parte de Senegal sin la autorización del árbitro que recoge el artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones.