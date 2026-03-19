Famosos, internautas y partidos de África apoyan a Senegal frente a la CAF y Marruecos

"¡Inaceptable y eso no se tolerará! ¿Qué imagen de África están proyectando en la CAF?", afirmó en la red social X el conocido cantante senegalés Youssou N'Dour.

El enojo con la CAF también llegó a Sudáfrica. "Rechazamos lo absurdo de permitir a los equipos reescribir resultados mediante maniobras en despachos después de fracasar en lograr una victoria sobre el terreno", indicó la formación sudafricana de extrema izquierda Luchadores por la Libertad Económica (EFF) en X.

Además, los EFF denunciaron que estas acciones "erosionan" la confianza pública en las instituciones africanas de fútbol y que hacen de este deporte un "patio" de influencia política y económica.

Los mensajes en apoyo a Senegal se repitieron en numerosas reacciones a noticias difundidas en redes sociales por medios de comunicación de países como Nigeria, Kenia, Camerún, Sudáfrica, Ghana o Malaui, en las que acusan de corrupción a la CAF y a la Real Federación de Fútbol de Marruecos.

Entre los comentarios se observan igualmente contenidos creados por inteligencia artificial, como un vídeo que muestra a un jugador marroquí y a un hombre en traje arrebatando el trofeo a un jugador senegalés, que está acostado en su cama; o una imagen que muestra a la selección marroquí levantando una toalla envuelta en un lazo dorado, en lugar de la copa.

Algunos medios de comunicación publicaron caricaturas en las que criticaban a la CAF, como el diario ugandés Daily Monitor, que enseña a un jugador marroquí con la palabra "influencia" en el dorsal, mientras sujeta la copa y se encuentra justo encima de un jugador senegalés, que en sus botas lleva la palabra "mérito".

El portal de noticias congoleño Actualité divulgó un dibujo que consiste en un hombre armado, con una camiseta de la CAF y con la cara tapada que entra en una sala en la que se encuentra el trofeo mientras dice: "¡Que nadie se mueva! ¡La copa o la muerte!".

Las posturas en favor de Senegal también se extendieron a periodistas como el locutor ugandés Gaetano Kagwa, quien tiró de ironía en redes sociales al comparar la polémica con el famoso gol de Maradona contra Inglaterra en la Copa del Mundo de 1986, conocido como 'La mano de Dios' por haberlo marcado con un brazo.

"El gol de Maradona ha sido revisado. Es mano. Felicidades a Inglaterra, campeona del mundo de 1986", indicó Kagwa en su cuenta de X, en una crítica a la cantidad de tiempo que pasó entre la final y la decisión tomada por la CAF.

También hay usuarios aislados que defienden a la CAF, pues consideran que los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa Africana de Naciones sancionan claramente con la eliminación del torneo a un equipo en varios supuestos, entre ellos abandonar el campo "antes del final regular del partido sin la autorización del árbitro", por lo que "se considerará perdedor y eliminado de forma definitiva" al conjunto infractor.

El Comité de Apelación de la CAF anuló este martes el triunfo de Senegal en la final de la Copa de África, que ganó por 0-1 en la prórroga, y declaró campeón a Marruecos con una victoria por 3-0, tras atender los recursos de este país tras la derrota sufrida en ese partido el 18 de enero de 2026.

Durante la final, disputada en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat ante 69.500 espectadores, un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido, antes de la prórroga, provocó la amenaza de la selección senegalesa de abandonar el partido.

Tras ese lance del juego, todos los futbolistas de Senegal menos el delantero Sadio Mané se marcharon al vestuario como protesta, mientras Marruecos y el árbitro permanecieron sobre el terreno de juego, aunque luego volvieron y se reanudó el encuentro.